В ХАМАС высказались об атаке на генсека «Хезболлы»

ХАМАС заявило о едином фронте с «Хезболлой» после атаки на Насруллу

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что выступает единым фронтом с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» после того, как ее генеральный секретарь Хасан Насрулла был ликвидирован израильской атакой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС скорбит вместе с нашим палестинским народом, арабской и исламской нацией, а также свободными людьми мира в связи с мученической кончиной генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы», — утверждается в заявлении палестинской группировки.

В связи с этим ХАМАС призвало своих членов «возобновить абсолютную солидарность и встать вместе с братьями из "Хезболлы"» единым фронтом, в том числе для защиты мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Ранее ливанское движение подтвердило, что Насруллы не стало в результате израильского удара.