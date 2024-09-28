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15:21, 28 сентября 2024Мир

В ХАМАС высказались об атаке на генсека «Хезболлы»

ХАМАС заявило о едином фронте с «Хезболлой» после атаки на Насруллу

Фото: Hasan Shaaban / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что выступает единым фронтом с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» после того, как ее генеральный секретарь Хасан Насрулла был ликвидирован израильской атакой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС скорбит вместе с нашим палестинским народом, арабской и исламской нацией, а также свободными людьми мира в связи с мученической кончиной генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы», — утверждается в заявлении палестинской группировки.

В связи с этим ХАМАС призвало своих членов «возобновить абсолютную солидарность и встать вместе с братьями из "Хезболлы"» единым фронтом, в том числе для защиты мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Ранее ливанское движение подтвердило, что Насруллы не стало в результате израильского удара.

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      Елизавета Мытарева
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