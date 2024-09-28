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14:38, 28 сентября 2024Мир

«Хезболла» подтвердила гибель генсека

«Хезболла»: генсек Насрулла погиб в результате израильского удара

Фото: Bilal Jawich / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла погиб в результате израильского удара по Бейруту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей движения.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации генсека ливанского движения. По ее данным, помимо генсека «Хезболлы», были также ликвидированы командующий южным фронтом группировки Али Карки и другие командиры движения.

27 сентября израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в столице Ливана. По данным израильского портала Ynet, целью атаки мог быть Насрулла.

Позднее агентство Reuters сообщило, сославшись на источник, что движение потеряло связь с генсеком после атаки.

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