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15:47, 28 сентября 2024Мир

Верховный лидер Ирана высказался об атаке на генсека «Хезболлы»

Верховный лидер Ирана Хаменеи: Израиль заплатит за атаку на генсека «Хезболлы»
Хаменеи Али

Хаменеи Али. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за атаку на генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллу. Его слова передает агентство Tasnim.

«Сегодня, с Божьей благодатью и силой, Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться», — заявил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана заявил, что Израиль «слишком слаб», чтобы нанести серьезный ущерб ливанской группировке. По его словам, атака на ее генсека продемонстрировала недальновидность израильского руководства.

Ранее палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что выступает единым фронтом с «Хезболлой» после того, как Насрулла был ликвидирован израильским ударом по Бейруту.

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      Елизавета Мытарева
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