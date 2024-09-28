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22:43, 28 сентября 2024Бывший СССР

Лавров заявил о готовности России помогать Грузии

Лавров: Россия готова помогать Грузии в нормализации отношений с соседями

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Россия готова оказывать помощь Грузии в вопросе нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией, если страны будут заинтересованы в этом. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, действующие власти Грузии честно оценивают прошлое и открыто заявляют об этом, говоря о желании «исторического примирения». Министр отметил, что вопрос о том, в какой именно форме произойдет это примирение, решать трем сторонам — Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

«Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать», — сказал Лавров.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в едином грузинском государстве. По его словам, Грузии необходимо восстановить в стране все разрушенные мосты, а население Абхазии и Южной Осетии будет «приветствоваться с открытым сердцем».

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      Артём Верейкин
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