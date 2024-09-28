Место взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области попало на видео

Появилось видео с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области

Появилось видео с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Кадры опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На видео можно заметить трещины в нескольких участках опоры моста, и, несмотря на то что рельсы не пострадали, бетонные плиты между ними треснули и покрыли мост слоем пыли и каменных осколков. Также отчетливо заметны повреждения ограждений моста.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (12:30 по московскому) на мосту в районе города Кинель (1136-й километр). В результате взрыва произошло повреждение «островков безопасности», железнодорожные пути при этом повреждены не были. В связи с ЧП движение поездов было временно прекращено. В пресс-службе правительства заявили, что никто не пострадал.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники безопасности.