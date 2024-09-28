На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв

На железнодорожном мосту в районе Кинеля прогремел мощный взрыв

В Самарской области на железнодорожном мосту прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (12:30 по московскому) в субботу, 28 сентября, на мосту в районе города Кинель (1136-й километр). В результате взрыва произошло повреждение «островков безопасности», железнодорожные пути при этом повреждены не были. В связи с ЧП движение поездов было временно прекращено. В пресс-службе правительства уточнили, что обошлось без пострадавших.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники безопасности.

Ранее в сентябре стало известно, что в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта с рельсов сошел грузовой поезд.