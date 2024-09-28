Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 28 сентября 2024Россия

На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв

На железнодорожном мосту в районе Кинеля прогремел мощный взрыв

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Самарской области на железнодорожном мосту прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (12:30 по московскому) в субботу, 28 сентября, на мосту в районе города Кинель (1136-й километр). В результате взрыва произошло повреждение «островков безопасности», железнодорожные пути при этом повреждены не были. В связи с ЧП движение поездов было временно прекращено. В пресс-службе правительства уточнили, что обошлось без пострадавших.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники безопасности.

Ранее в сентябре стало известно, что в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта с рельсов сошел грузовой поезд.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв

      Россия и Буркина-Фасо договорились о неразмещении первыми оружия в космосе

      Пожар в российском регионе уничтожил десять домов

      «Хезболла» объявила о первой атаке по Израилю после ликвидации своего лидера

      Губернатор Херсонской области сообщил о пострадавших после обстрела ВСУ

      «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

      Женщина с запущенной стадией рака кишечника рассказала о первых симптомах болезни

      Назван возможный преемник ликвидированного Израилем лидера «Хезболлы»

      В руках российского подростка взорвался вейп

      Названы потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше