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09:35, 28 сентября 2024Бывший СССР

МИД Белоруссии пообещал ответ в случае умышленного удара ВСУ

Глава МИД Рыженков: Белоруссия немедленно ответит в случае умышленного удара ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Белоруссия немедленно примет ответные меры в случае, если выяснит, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно использовали беспилотники для удара по территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в беседе с РИА Новости.

«Если только будет видно, что есть какие-то именно умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по белорусской территории, ответ, как сказал глава нашего государства, будет незамедлительным», — заявил глава МИД.

По словам Рыженкова, в настоящее время «Минску объясняют, что залеты этих беспилотников — это неумышленное действие» в результате отклонения дронов от намеченного курса под влиянием средств радиоэлектронной борьбы.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что над территорией республики могли быть сбиты летевшие с Украины ударные беспилотники.

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      Елизавета Мытарева
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