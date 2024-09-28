МИД Белоруссии пообещал ответ в случае умышленного удара ВСУ

Глава МИД Рыженков: Белоруссия немедленно ответит в случае умышленного удара ВСУ

Белоруссия немедленно примет ответные меры в случае, если выяснит, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно использовали беспилотники для удара по территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в беседе с РИА Новости.

«Если только будет видно, что есть какие-то именно умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по белорусской территории, ответ, как сказал глава нашего государства, будет незамедлительным», — заявил глава МИД.

По словам Рыженкова, в настоящее время «Минску объясняют, что залеты этих беспилотников — это неумышленное действие» в результате отклонения дронов от намеченного курса под влиянием средств радиоэлектронной борьбы.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что над территорией республики могли быть сбиты летевшие с Украины ударные беспилотники.