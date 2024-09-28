Миссия МАГАТЭ отчиталась об атаках беспилотников и взрывах вблизи ЗАЭС в течение недели

МАГАТЭ отчиталась об атаках беспилотников и взрывах вблизи ЗАЭС в течение недели

Миссия Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) заявила об атаках беспилотников и взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в течение прошедшей недели.

«На ЗАЭС группа МАГАТЭ слышала взрывы в течение всей недели, в том числе несколько взрывов вблизи площадки, хотя никаких повреждений станции не сообщалось», — говорится в отчете.

Специалисты агентства указали на нестабильную ситуацию вокруг атомной станции. Одна из групп находилась в убежище во время воздушной тревоги и предполагаемой атаки БПЛА, другая группа слышала сильный взрыв, также команда ЗАЭС в прошлую субботу сообщила миссии об ударе дрона по подстанции, расположенной в 300 метрах от станции. Эксперты посетили это место.

21 сентября сообщалось, что представителям МАГАТЭ показали поврежденный дроном трансформатор подстанции «Заря» в Энергодаре. Директор электростанции Юрий Черничук уточнил, что в результате атаки беспилотника был поврежден трансформатор, находящийся в 300 метрах от периметра станции, из него вытекло масло, возгорания не последовало.

