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22:23, 28 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали российскую систему ПВО одной из лучших в мире

Экс-полковник СБУ Стариков назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) является одной из лучших в мире. Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

«И С-300, и С-350, С-400, С-500 — действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной», — признал он.

По словам Старикова, из-за ПВО РФ украинским истребителям F-16 приходится летать на низкой высоте, что не позволяет им эффективно использовать дальнобойные бомбы.

Ранее Стариков рассказал, что наступление российских сил в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области ведут к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, руководство Украины выбрало неправильную стратегическую цель.

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      Маргарита Пименова
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