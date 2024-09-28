На Украине назвали российскую систему ПВО одной из лучших в мире

Экс-полковник СБУ Стариков назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) является одной из лучших в мире. Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

«И С-300, и С-350, С-400, С-500 — действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной», — признал он.

По словам Старикова, из-за ПВО РФ украинским истребителям F-16 приходится летать на низкой высоте, что не позволяет им эффективно использовать дальнобойные бомбы.

Ранее Стариков рассказал, что наступление российских сил в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области ведут к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, руководство Украины выбрало неправильную стратегическую цель.