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23:50, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине предрекли разгром ВСУ из-за наступления России

Офицер СБУ в отставке Стариков: наступление России в ДНР ведет к разгрому ВСУ

Фото: Unsplash

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских сил в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области ведут к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом) на YouTube.

По мнению Старикова, военно-политическое руководство Украины выбрало неправильную стратегическую цель. Он подчеркнул, что нельзя делать возвращение к границам 1991 года основной задачей.

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«А противник поставил цель разгромить наши войска. Военная цель — разгром войск. Покровское, кураховское, угледарское, купянское направления ведут к реализации военной цели России — разгрому украинских войск», — предрек офицер СБУ в отставке.

Ранее на Украине заявили о нехватке офицеров в рядах ВСУ. Об этом сообщил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, проблему намерены решить за счет уволенных в запас западных военных.

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      Марина Совина
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