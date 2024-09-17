Офицер СБУ в отставке Стариков: наступление России в ДНР ведет к разгрому ВСУ

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских сил в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области ведут к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом) на YouTube.

По мнению Старикова, военно-политическое руководство Украины выбрало неправильную стратегическую цель. Он подчеркнул, что нельзя делать возвращение к границам 1991 года основной задачей.

«А противник поставил цель разгромить наши войска. Военная цель — разгром войск. Покровское, кураховское, угледарское, купянское направления ведут к реализации военной цели России — разгрому украинских войск», — предрек офицер СБУ в отставке.

Ранее на Украине заявили о нехватке офицеров в рядах ВСУ. Об этом сообщил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, проблему намерены решить за счет уволенных в запас западных военных.

