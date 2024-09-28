Экс-советник Кучмы Соскин назвал визит Зеленского в США крахом для Украины

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на фоне поездки нынешнего главы государства Владимира Зеленского в США предрек большие проблемы для страны из-за его действий. Об этом он сообщил в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом) на YouTube.

Эксперт назвал визит Зеленского в Соединенные Штаты «полным крахом» с точки зрения ухудшения отношений с Республиканской партией, кандидата на выборы в США Дональдом Трампом, спикером нижней палаты Конгресса Майком Джонсоном, а также многими другими. По его словам, об этом свидетельствует недавнее заявление Трампа о том, что Украина уже является разрушенной страной.

«Дефиниция, что Украины больше нет, по сути, означает, что Зеленский довел Украину до катастрофы, нынешнюю. Это, фактически, крах режима Зеленского», — подчеркнул Соскин.

Ранее Зеленский встретился с Трампом в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Политик сообщил, что представил ему свой «план победы», назвав встречу очень содержательной.