На Украине рассказали о «прячущемся на даче» главкоме ВСУ

Безуглая: Сырский прячется на даче, а Баргилевич мог попасться на взятках

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский «прячется на даче» в Харьковской области, а начальник Генерального штаба украинской армии Анатолий Баргилевич уже давно не появлялся на людях на фоне слухов о получении взяток. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше усугубляет и так низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений», — отметила она, добавив, что сейчас все документы вместо пропавшего Баргилевича подписывает его заместитель.

Безуглая понадеялась, что информация о даче и взятках является выдумкой. «Но они распространяются везде, поэтому опровергните их и покажитесь. Оба. Прошу», — высказалась нардеп и призвала Сырского вернуться и навести порядок.

Безуглая регулярно критикует командование украинской армии. Ранее она обвинила главнокомандующего ВСУ в провале обороны на ряде направлений. Кроме того, она обратила внимание, что Сырский «преднамеренно разорвал в клочья» третью штурмовую бригаду, когда военнослужащие начали поднимать вопросы.