Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:33, 28 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о «прячущемся на даче» главкоме ВСУ

Безуглая: Сырский прячется на даче, а Баргилевич мог попасться на взятках
Александр Сырский

Александр Сырский . Фото: Valentine Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский «прячется на даче» в Харьковской области, а начальник Генерального штаба украинской армии Анатолий Баргилевич уже давно не появлялся на людях на фоне слухов о получении взяток. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше усугубляет и так низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений», — отметила она, добавив, что сейчас все документы вместо пропавшего Баргилевича подписывает его заместитель.

Безуглая понадеялась, что информация о даче и взятках является выдумкой. «Но они распространяются везде, поэтому опровергните их и покажитесь. Оба. Прошу», — высказалась нардеп и призвала Сырского вернуться и навести порядок.

Безуглая регулярно критикует командование украинской армии. Ранее она обвинила главнокомандующего ВСУ в провале обороны на ряде направлений. Кроме того, она обратила внимание, что Сырский «преднамеренно разорвал в клочья» третью штурмовую бригаду, когда военнослужащие начали поднимать вопросы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы». На его бункер сбросили десятки бомб

      Армия Израиля назвала легитимной целью штаб-квартиру «Хезболлы»

      Священник из Белоруссии заступился за квадроберов

      Во Франции сочли неудачным визит Зеленского в США

      В Италии журналистку выгнали со встречи с Санду за русский язык

      Израиль несколько месяцев следил за местонахождением генсека «Хезболлы»

      В Иране заявили об отданной США команде убить Насраллу

      Два взрыва на АЗС в Дагестане попали на видео

      Стало известно о гибели двух россиян при крушении вертолета в Пакистане

      Эрдоган прокомментировал атаку Израиля на генсека «Хезболлы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше