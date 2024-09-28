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03:25, 28 сентября 2024Мир

На крыше больницы в США оказались заблокированы более 50 человек

WCYB News 5: на крыше больницы в США заблокированы более 50 человек

Фото: Aimee Dilger / Global Look Press

Более 50 человек оказались заблокированы на крыше больницы в округе Юникой в штате Тенесси из-за наводнений. Об этом сообщил местный телеканал WCYB News 5 со ссылкой на полицейских.

В правоохранительных органах рассказали, что среди находящихся в здании людей есть пациенты и врачи. «На крыше оказались заблокированы 54 человека», — говорится в сообщении. Еще семь человек остаются в спасательных лодках.

Журналисты отметили, что все дороги, ведущие к медицинскому учреждению, непроходимы из-за наводнения. В спасательной операции задействована национальная гвардия. Несколько патрульных машин и машин скорой помощи были потеряны под водой.

26 сентября сообщалось, что тропический шторм «Элен», обрушившийся на Соединенные Штаты 25 сентября, усилился до урагана.

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      Марина Совина
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