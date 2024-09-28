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08:19, 28 сентября 2024Мир

Названа причина удара Израиля по лидеру «Хезболлы»

Axios: ЦАХАЛ ударил по лидеру «Хезболлы» из-за отказа прекратить атаку Израиля

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по главе шиитского движения «Хезболла» Хасану Насраллу из-за его отказа прекратить удары по территории страны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

Как пишет издание, представитель израильских властей заявил, что мотивом для атаки послужил отказ Насраллы разорвать связи с ХАМАС в Газе и остановить бои на северной границе. «В итоге приняли решение "убрать его из процессов принятия решений"», — говорится в сообщении.

Два израильских чиновника, чьи личности не раскрываются, заявили, что впервые решение об ударе по Насраллу обсуждали 25 сентября перед вылетом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк. Тогда власти договорились осуществить атаку при удобном случае.

Ранее ЦАХАЛ впервые призвала жителей Бейрута эвакуироваться из ряда районов города. Представитель ЦАХАЛ записал видеообращение, в котором рассказал о необходимости эвакуироваться из нескольких зданий, расположенных в квартале Эль-Лейлаки и предместье Эль-Хадас.

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      Марина Совина
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