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22:19, 28 сентября 2024Мир

Нетаньяху заявил о предстоящих вызовах для Израиля

Нетаньяху: Израиль полон решимости продолжать наносить удары по нашим врагам

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о предстоящих вызовах для страны и решимости продолжать наносить удары по врагам Израиля. Об этом он сообщил в телеобращении к нации.

Он прокомментировал ликвидацию главы ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, назвав это «большим достижением». Премьер подчеркнул, что «работа еще не завершена».

«В ближайшие дни мы столкнемся со значительными вызовами, и мы справимся с ними вместе. Мы полны решимости продолжать наносить удары по нашим врагам, возвращать наших жителей в свои дома и возвращать всех наших пленных», — сказал Нетаньяху.

Ранее Биньямин Нетаньяху объяснил, почему распорядился ликвидировать Хасана Насраллу. Он назвал устранение Насраллы необходимым условием достижения целей, в том числе для изменения баланса сил в регионе на долгие годы.

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      Артём Верейкин
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