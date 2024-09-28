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22:25, 28 сентября 2024Культура

Никас Сафронов пообещал передать избитой пенсионерке из Ульяновска 100 тысяч рублей

Никас Сафронов передаст избитой в Ульяновске пенсионерке 100 тысяч рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Известный художник Никас Сафронов пообещал передать подвергшейся нападению пенсионерке, продававшей цветы у входа в магазин в Ульяновске, сто тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сафронов также сообщил, что намерен добиться выделения женщине легального места для торговли. Этот вопрос он планирует обсудить с администрацией города или с руководством магазина.

Ранее стало известно, что в Ульяновске мужчина подошел к пожилой женщине, продававшей цветы у входа в магазин, и нанес ей несколько ударов кулаком. Инцидент произошел на улице 50-летия ВЛКСМ. Позднее россиянин объяснил свой поступок словами «так получилось». Он также принес извинения пострадавшей.

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      Марина Совина
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