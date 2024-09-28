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21:16, 28 сентября 2024Силовые структуры

Ударивший продававшую цветы пенсионерку россиянин объяснил свои действия

Ударивший пенсионерку у магазина в Ульяновске извинился перед пострадавшей

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Задержанный по подозрению в избиении пенсионерки в Ульяновске принес свои извинений пострадавшей, а также объяснил свои действия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Ударил бабушку по лицу на улице 50 лет ВЛКСМ... Ударил три раза... рукой по лицу. Прошу у нее извинения», — заявил задержанный. В ответ на вопрос о мотивах поступка россиянин рассказал, что «так получилось».

Ранее появились сообщения о том, что в Ульяновске на улице 50-летия ВЛКСМ мужчина подошел к пожилой женщине, продававшей цветы у входа в магазин, и нанес ей несколько ударов кулаком.

До этого в этнографической деревне Бибирево на северо-востоке Москвы 67-летнюю пенсионерку избили на детской площадке из-за замечания ребенку. Сообщается, что пожилая горожанка гуляла с восьмилетним внуком, когда к ребенку пристал мальчик постарше, который начал плеваться и оскорблять его.

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      Маргарита Пименова
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