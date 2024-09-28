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09:50, 28 сентября 2024Экономика

Раскрыто количество опасных веществ в продаваемой в России косметике

Опасные вещества обнаружили в 65 % косметики, продаваемой в России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Опасные вещества обнаружили в 65 процентах косметики, которая продается в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.

При этом в 76 процентах продукции нет информации о противопоказаниях для применения. Специалисты также выяснили, что каждый пятый товар продается просроченным или без указания срока годности.

Главным нарушением оказалось отсутствие состава на русском языке. В исследовании сказано, что на более чем 90 процентах косметики состав указан на латинице, а названия химических веществ чаще всего пишут аббревиатурами. Более того, треть косметики продается вообще без информации об ингредиентах.

В союзе напомнили, что 1680 наименований запрещены к использованию в парфюмерно-косметической продукции из-за их вреда для человека. В перечне разрешенных к использованию веществ только 332 названия, добавили там. В организации призвали усилить контроль над составом, производством и реализацией косметики.

Ранее ведущий тренер-методист компании Geltek Ирина Егорова рассказала, неправильное применение кремов и сывороток грозит дерматитом.

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