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16:12, 28 сентября 2024Бывший СССР

Раскрыты мотивы сражающихся в рядах ВСУ польских наемников

Сальдо: польские наемники воюют за восстановление власти в правобережье Украины

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все меньше украинцев и все больше поляков. В беседе с РИА Новости он раскрыл мотивы сражающихся на стороне Киева наемников из Польши.

По словам Сальдо, они воюют ради восстановления польской власти над территориями Правобережной Украины.

«Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля (...) Вот для того, чтобы опять, как это было 400 лет назад, польская шляхта правила на Правобережной Украине», — объяснил он, указав, что польские наемники сражаются не за украинцев, а за себя.

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