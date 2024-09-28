Сальдо: польские наемники воюют за восстановление власти в правобережье Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все меньше украинцев и все больше поляков. В беседе с РИА Новости он раскрыл мотивы сражающихся на стороне Киева наемников из Польши.

По словам Сальдо, они воюют ради восстановления польской власти над территориями Правобережной Украины.

«Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля (...) Вот для того, чтобы опять, как это было 400 лет назад, польская шляхта правила на Правобережной Украине», — объяснил он, указав, что польские наемники сражаются не за украинцев, а за себя.