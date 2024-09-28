Ребенок утонул в аквапарке в российском регионе

СК: 11-летний мальчик утонул в аквапарке в Череповце, возбуждено уголовное дело

В Череповце 11-летний мальчик утонул во время отдыха в аквапарке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Управление Следственного комитета (СК) России по Вологодской области в своем Telegram-канале.

По версии следствия, трагедия произошла 26 сентября. По поручению регионального управления ведомства было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в СК.