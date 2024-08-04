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08:40, 4 августа 2024Россия

МЧС назвало число погибших за сутки россиян на водоемах

МЧС: 18 человек погибли на водоемах 3 августа

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

18 человек, в том числе двое детей, погибли на на водоемах 3 августа. Такое число назвало МЧС России в своем Telegram-канале.

В частности, в Томской области семилетний мальчик утонул на реке Чулым. Родители оставили ребенка без присмотра, а обнаружили его уже бездыханным.

Кроме того, в Красноярском крае 16-летний мальчик утонул в пруду. А в Кабардино-Балкарии 13-летний подросток упал в реку Терек. Его ищут спасатели.

«Всего 24 происшествия зарегистрировано на акваториях страны за прошедшие сутки», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в июне и июле в российских водоемах произошло более двух тысяч происшествий, в ходе которых утонули свыше тысячи человек.

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      Евгений Силаев
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