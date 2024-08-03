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06:11, 3 августа 2024Россия

Более 1000 человек утонули в российских водоемах этим летом

МЧС: 1 173 человека утонули в водоемах России за два месяца лета

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

В июне и июле в российских водоемах произошло более 2 тысяч происшествий, в ходе которых утонули свыше тысячи человек. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

«Удалось спасти почти полтысячи человек, из них 125 детей. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей — эти показатели больше, чем годом ранее», — сообщил он.

По словам Куренкова, подобные трагедии чаще всего происходят в местах стихийного купания, где не дежурят спасатели, а рельеф дна неизвестен. Он подчеркнул, что в России огромное количество водоемов, и обеспечить дежурство на каждом из них очень сложно, в связи с чем гражданам необходимо брать ответственность за себя и своих близких.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал срок окончания купального сезона. По его словам, температура в водоемах Центральной России уже остыла до нижнего предела комфортных показателей, и дни купального сезона «сочтены».

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      Артём Верейкин
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