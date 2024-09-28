Россиянку задержали за похищение и убийство соперницы

Жительницу Балакова задержали за похищение и убийство соперницы из ревности

Стражи порядка задержали жительницу Балакова Саратовской области Светлану Тюрьганову, подозреваемую в похищении и убийстве соперницы из ревности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Балаковский городской суд.

Отмечается, что россиянке избрали срок содержания до 29 сентября. В этот же день пройдет заседание суда об избрании меры пресечения, оно начнется в 11:00 по местному времени (10:00 по мск). Региональное управление СК задержание подозреваемой не комментирует.

По версии следствия, расправа произошла в ночь на 23 сентября. Двое мужчин усадили 47-летнюю Наталью Алешникову в ее же автомобиль, после чего скрылись. Тело женщины нашли в среду, 25 сентября.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в Пермском крае арестовали 45-летнего местного жителя за расправу над бывшей супругой, матерью пятерых детей. Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Как сообщалось, это произошло 19 февраля в подъезде дома. Бывшие супруги поссорились из-за ревности. Фигурант ударил потерпевшую ножом несколько раз.