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11:07, 28 сентября 2024Культура

Sky Group подала в суд на Warner Bros. из-за сериала о Гарри Поттере

Variety: Sky Group подала в суд на Warner Bros. из-за сериала о Гарри Поттере

Кадр: фильм «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2»

Sky Group подала иск в суд Нью-Йорка на студию Warner Bros. из-за отказа сотрудничать с сериалом о Гарри Поттере. Об этом сообщает Variety.

По иску Warner Bros. должна финансировать и выпускать по четыре сериала в год, которые компания Sky Group будет эксклюзивно распространять в Британии и Европе. Таким проектом должен был стать сериал о мальчике-волшебнике. Однако Warner Bros. решила оставить сериал себе. Тогда Sky Group и подала иск.

Ранее стало известно, что сериал по знаменитой саге о волшебнике выйдет в 2026 году. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что сериал выйдет в запланированный срок при условии, что производство пройдет без проблем.

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      Екатерина Кашурникова
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