ЦАХАЛ заявила об ударах по подземным стратегическим объектам под Бейрутом

В ЦАХАЛ анонсировали удары по подземным стратегическим объектам у Бейрута

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил об ударах по подземным стратегическим объектам ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута в ближайшие часы, передает РИА Новости.

«В ближайшие несколько часов мы собираемся атаковать стратегические объекты, которые "Хезболла" разместило в подземной инфраструктуре под тремя зданиями в центре Дахии», — говорится в сообщении израильской армии.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль нанес массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По его словам, штаб-квартира ливанского движения «была намеренно построена под жилыми зданиями» Бейрута. Хагари добавил, что позднее будут обнародованы результаты удара.