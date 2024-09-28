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00:35, 28 сентября 2024Мир

ЦАХАЛ заявила об ударах по подземным стратегическим объектам под Бейрутом

В ЦАХАЛ анонсировали удары по подземным стратегическим объектам у Бейрута

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил об ударах по подземным стратегическим объектам ливанского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута в ближайшие часы, передает РИА Новости.

«В ближайшие несколько часов мы собираемся атаковать стратегические объекты, которые "Хезболла" разместило в подземной инфраструктуре под тремя зданиями в центре Дахии», — говорится в сообщении израильской армии.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль нанес массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По его словам, штаб-квартира ливанского движения «была намеренно построена под жилыми зданиями» Бейрута. Хагари добавил, что позднее будут обнародованы результаты удара.

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      Марина Совина
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