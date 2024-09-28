Украинская разведка заявила об убийстве полковника Российской армии

ГУР МО Украины заявило об убийстве полковника ВС РФ Коломейцева в Подмосковье

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины заявило об убийстве полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram и ряд других СМИ.

Уточняется, что Коломейцев является руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России. Его якобы устранили в Подмосковье. RTVI в своем Telegram-канале уточняет, что речь идет о Коломне.

По данным украинской разведки, Коломейцев готовил российских специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.

Ранее на Украине сообщили об атаке разведки на российскую базу в Сирии недалеко от Алеппо и опубликовали соответствующее видео. При этом подтвердить место, время и подлинность объекта атаки не удалось.