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13:18, 28 сентября 2024Интернет и СМИ

В Германии указали на отсутствие химии между Зеленским и Трампом

Spiegel: между Зеленским и Трампом отсутствует химия

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Совместное выступление Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа в Нью-Йорке показало отсутствие химии между ними. Об этом говорится в статье немецкого журнала Der Spiegel.

«Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими мужчинами вообще нет никакой химии», — выразила мнение обозреватель издания. Кроме того, она отметила. то встреча с Трампом стала самым неприятным моментом безуспешной поездки украинского лидера в Соединенные Штаты.

Она также указала на «ужас на лице Зеленского» во время его встречи с бывшим президентом США, которая принесла политику «только опыт унижений».

Ранее сообщалось, что по итогам общения американский политик допустил новый личный разговор с Зеленским и пообещал посетить Украину.

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      Екатерина Подвигина
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