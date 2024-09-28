Встреча Зеленского и Трампа вызвала споры на Украине

Le Figaro: встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке вызвала полемику на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп провели «чрезвычайно деликатную встречу», отмечает газета Le Figaro.

По информации издания, встреча политиков вызвала полемику на Украине из-за того, что Трамп критиковал власти США за помощь Киеву. При этом он заверил, что после обмена мнениями с Зеленским он разрешит конфликт.

Перед встречей кандидат в президенты США также отмечал, что у него хорошие отношения с президентами и Украины, и России, и выразил уверенность в том, что разговор с Зеленским будет «конструктивным».

По итогам встречи американский политик допустил новый личный разговор с Зеленским и пообещал посетить Украину.

Зеленский объяснил решение встретиться с кандидатами в президенты США от обеих партий желанием заранее обсудить совместные шаги Вашингтона и Киева после американских выборов главы государства в ноябре.