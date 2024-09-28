В Госдуме обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы в США

Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский вмешивается в выборы в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США можно считать вмешательством в выборы американского президента. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

«Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США», — убежден парламентарий. По его словам, цель визита Зеленского в США — поддержка Камалы Харрис как кандидата на пост главы государства.

Шеремет также выразил надежду, что федеральные правоохранительные органы США «не ударят снова в грязь лицом и присовокупят к уже совершенным этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод» и таким образом выведут «мошенников», которые попрали Конституцию США, на чистую воду.

Ранее стало известно, что встреча бывшего президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке вызвала полемику на Украине.