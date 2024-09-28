В Херсонской области заявили об оттеснении ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснены с самых больших островов в дельте Днепра, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», — сказал глава региона.
Он добавил, что мелкие группы украинских военных продолжают попытки высадок в дельте Днепра, несмотря на снижение активности ВСУ на херсонском направлении.
Сальдо указал, что вероятность провокаций на косах и берегах реки ниже, чем была месяц-два назад, однако полностью исключить их возникновение нельзя. Российские военные на этой территории находятся в постоянной боевой готовности.
Ранее губернатор заявил, что ВСУ на херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены на Донбасс и в Курскую область.