В Херсонской области заявили об оттеснении ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра

Сальдо: ВСУ выбиты с самых больших островов в дельте Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснены с самых больших островов в дельте Днепра, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», — сказал глава региона.

Он добавил, что мелкие группы украинских военных продолжают попытки высадок в дельте Днепра, несмотря на снижение активности ВСУ на херсонском направлении.

Сальдо указал, что вероятность провокаций на косах и берегах реки ниже, чем была месяц-два назад, однако полностью исключить их возникновение нельзя. Российские военные на этой территории находятся в постоянной боевой готовности.

Ранее губернатор заявил, что ВСУ на херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены на Донбасс и в Курскую область.

