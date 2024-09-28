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03:36, 28 сентября 2024Россия

Стало известно об ослаблении украинских войск

Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ на херсонском направлении ослаблены

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены на Донбасс и в Курскую область.

«Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлечена на боевые действия на Донбассе и в Курской области», — сказал Сальдо.

По его словам, физическая активность ВСУ в Херсонской области несколько снизилась, чего нельзя сказать об обстрелах левобережья. «Также не заметно подготовки к попыткам переправы на левый берег более-менее крупных сил, например таких, как это было при провокации в Крынках», — пояснил глава региона.

В сентябре 2022 года Украина обвинила Сальдо в госизмене за участие в организации референдума о вхождении Херсонской области в состав России. Обвинение выдвинуто также главе ДНР Денису Пушилину, главе Запорожской области Евгению Балицкому, председателю Народного совета ДНР Владимиру Бидевке, а также неназванному члену избирательной комиссии республики.

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      Марина Совина
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