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17:52, 28 сентября 2024Мир

В Иране призвали арабские страны остановить Израиль

Иранский парламентарий Азизи: арабские страны должны остановить Израиль

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Арабские страны должны остановить Израиль после его удара по Бейруту. К этому призвал председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи в беседе с РИА Новости.

«На арабских странах лежит самая важная обязанность в этой ситуации: остановить преступления Израиля и попытаться бороться с злобными действиями Тель-Авива за счет единства, целостности и участия», — заявил парламентарий.

Азизи отметил, что страны арабского мира сыграют «огромную роль в сдерживании и противостоянии Израиля», если они «вовремя используют все свои возможности».

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за атаку на генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу.

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      Елизавета Мытарева
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