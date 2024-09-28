В Иране призвали арабские страны остановить Израиль

Иранский парламентарий Азизи: арабские страны должны остановить Израиль

Арабские страны должны остановить Израиль после его удара по Бейруту. К этому призвал председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи в беседе с РИА Новости.

«На арабских странах лежит самая важная обязанность в этой ситуации: остановить преступления Израиля и попытаться бороться с злобными действиями Тель-Авива за счет единства, целостности и участия», — заявил парламентарий.

Азизи отметил, что страны арабского мира сыграют «огромную роль в сдерживании и противостоянии Израиля», если они «вовремя используют все свои возможности».

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за атаку на генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу.