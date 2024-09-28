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15:13, 28 сентября 2024Силовые структуры

В отношении одного из участников драки в больнице российского города возбудили дело

В Башкирии следователи возбудили дело после драки в больнице Благовещенска

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из участников драки в больнице Благовещенска. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Дело заведено по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении власти»).

По данным канала, пьяный мужчина с травмой головы ударил доктора в медучреждении российского города и сбежал из кабинета, потом набросился на приехавших по вызову силовиков.

О драке сообщалось ранее. В ночь на 23 сентября пьяные пациенты устроили драку с хирургом и сотрудниками Росгвардии. Мужчины пришли в одну из местных больниц с просьбой оказать помощь одному из их товарищей с рваной раной на голове. Однако они сразу же стали вести себя агрессивно, угрожать персоналу и материться.

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      Варвара Митина
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