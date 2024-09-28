Пьяные пациенты подрались с хирургом и росгвардейцами в Башкирии

Baza: в Башкирии пьяные пациенты подрались с хирургом и сотрудниками Росгвардии

В Башкирии пьяные пациенты устроили драку с хирургом и сотрудниками Росгвардии. Об инциденте сообщает Baza в Telegram.

Инцидент случился в ночь на 23 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Пьяные мужчины пришли в одну из местных больниц с просьбой оказать помощь одному из их товарищей с рваной раной на голове. Но, по словам свидетелей, в медучреждении они сразу же стали вести агрессивно, угрожать персоналу и материться.

Когда хирург перевязывал пострадавшему голову, произошел конфликт, и дебошир ударил врача по лицу. В больницу вызвали сотрудников Росгвардии, которые на месте задержали пациента. Когда же к ним спустился хирург для дачи объяснений, пациент опять набросился на него. В итоге к потасовке присоединилась вся нетрезвая компания, один из ее участников ударил росгвардейца.

Двоих участников драки задержали: в отношении одного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», второго обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось о массовой драки в одном из ТЦ Подмосковья. Когда мужчина снимал деньги у одного из банкоматов, за ним в очередь встала семейная пара. Он испугался, что стоящие за ним люди могут увидеть ПИН-код и в грубой форме попросил их отойти подальше. В итоге вспыхнул конфликт.