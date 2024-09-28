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11:28, 28 сентября 2024Бывший СССР

В Полтавской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Полтавской области в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

Чиновник отметил, что без света остались 72 физических и 22 юридических лица. При этом среди гражданского населения пострадавших нет.

Ранее начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин назвал критической ситуацию на левобережье Купянска. По его словам, очень сложна ситуация в районе Заосколье — туда не могут добраться энергетики, газовики и работники коммунальных служб для возобновления коммуникаций.

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      Екатерина Кашурникова
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