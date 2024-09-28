В Полтавской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры

В Полтавской области в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

Чиновник отметил, что без света остались 72 физических и 22 юридических лица. При этом среди гражданского населения пострадавших нет.

Ранее начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин назвал критической ситуацию на левобережье Купянска. По его словам, очень сложна ситуация в районе Заосколье — туда не могут добраться энергетики, газовики и работники коммунальных служб для возобновления коммуникаций.