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02:48, 28 сентября 2024Экономика

В России запланировали обновить отечественную энергосистему

«Ведомости»: власти России планируют обновить отечественную энергосистему

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Российские власти планируют обновить отечественную энергетическую систему в рамках подготовки к летнему периоду. Об этом сообщили «Ведомости».

Отмечается, что обновление энергосистемы будет проводиться параллельно с подготовкой к отопительному сезону. По словам министра энергетики России Сергея Цивилева, поводом для этого решения стала серия отключений электроэнергии в Приморье и на юге страны.

«Только войдем в осенне-зимний период — начнем готовиться еще к летнему периоду. Жизнь теперь заставляет отдельно готовиться и к летнему периоду, не только к осенне-зимнему периоду», — сказал Цивилев.

Ранее Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил связать энергосети арабских стран с Россией. Он предложил использовать Иран в качестве посредника в подключении арабских энергосетей с российскими.

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      Евгений Силаев
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