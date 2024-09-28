В России запланировали обновить отечественную энергосистему

«Ведомости»: власти России планируют обновить отечественную энергосистему

Российские власти планируют обновить отечественную энергетическую систему в рамках подготовки к летнему периоду. Об этом сообщили «Ведомости».

Отмечается, что обновление энергосистемы будет проводиться параллельно с подготовкой к отопительному сезону. По словам министра энергетики России Сергея Цивилева, поводом для этого решения стала серия отключений электроэнергии в Приморье и на юге страны.

«Только войдем в осенне-зимний период — начнем готовиться еще к летнему периоду. Жизнь теперь заставляет отдельно готовиться и к летнему периоду, не только к осенне-зимнему периоду», — сказал Цивилев.

Ранее Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил связать энергосети арабских стран с Россией. Он предложил использовать Иран в качестве посредника в подключении арабских энергосетей с российскими.