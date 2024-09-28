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12:11, 28 сентября 2024Россия

ВСУ снова атаковали Шебекино

В Белгородской области ВСУ атаковали Шебекино, погиб местный житель

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекино. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате один местный житель не выжил, еще двое пострадали. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранами лица и женщину с минно-взрывной травмой и ранами головы и кисти доставили в местную больницу, где им оказали помощь, а потом отпустили на амбулаторное лечение.

Обстрел также спровоцировал возгорание в одной из квартир многоэтажного дома, которое удалось потушить. У четырех многоквартирных домов повреждена кровля, фасад и остекление, пробиты газо- и водопроводы. Во время атаки еще посечены три легковых и грузовой автомобили, добавил глава региона.

Ранее Гладков заявил, что за сутки ВСУ выпустили более 180 боеприпасов и 35 беспилотников по трем округам и двум районам Белгородской области.

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