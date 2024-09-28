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19:56, 28 сентября 2024Мир

Взрывы в Германии связали с мафиозными разборками

РИА Новости: серия взрывов в Кельне напоминает мафиозные разборки

Фото: Roberto Pfeil / Globallookpress.com

Ряд взрывов, прогремевших в Кельне и рядом с ним, могут быть связаны с мафиозными разборками. Об этом со ссылкой на высказывания представителей полиции Германии пишет РИА Новости.

Прокурор Кельна Ульрих Бремер предположил, что речь в этих случаях идет о «неурегулированных разногласиях» между группировками марокканской мафии из-за похищения примерно 300 килограммов каннабиса.

«Очевидно, что в среде есть "неоплаченные счета", разногласия, которые все еще урегулируются», — прокомментировал в свою очередь глава кельнского отдела уголовных расследований Михаэль Эссер, по словам которого в городе сталкиваются с «беспрецедентными случаями насилия и тяжких преступлений», над делами о которых работают 60 следователей.

В середине сентября с интервалом в два дня в Кельне прогремели два взрыва, которые не были похожи на бытовые. Сначала взрывное устройство сдетонировало у ночного клуба, а затем у магазина одежды в центре города. В обоих случаях было по одному пострадавшему. А 22 сентября неподалеку, в окрестностях Бонна, взрывное устройство малой мощности сработало в третий раз.

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      Дмитрий Воронин
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