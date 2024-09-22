В Германии сообщили о третьем за неделю взрыве

На западе Германии произошел третий за неделю взрыв

Неподалеку от немецкого города Бонн на западе страны прогремел взрыв, ставший уже третьим подобным происшествием в районе. Об этом пишет ТАСС.

«По предварительным данным, речь идет о взрывном устройстве малой мощности. Поиски подозреваемых пока не привели к результату», — отмечено в публикации.

В полиции не исключают связь происшествия с двумя другими взрывами, которые произошли на этой неделе в Кельне, расположенном неподалеку от места сегодняшнего инцидента. Первый из них случился в понедельник у клуба Vanity Club Cologne, при нем пострадал один человек, а второй — в среду у магазина одежды на улице Эренштрассе, рядом с которым еще один прохожий был ранен.

Ранее стали известны подробности о первом взрыве в Кельне. Камера видеонаблюдения засняла человека, оставившего сумку со взрывчатым веществом у входа в клуб, где произошел инцидент.