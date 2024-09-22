Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:34, 22 сентября 2024Мир

В Германии сообщили о третьем за неделю взрыве

На западе Германии произошел третий за неделю взрыв

Фото: Stephane Nitschke / Reuters

Неподалеку от немецкого города Бонн на западе страны прогремел взрыв, ставший уже третьим подобным происшествием в районе. Об этом пишет ТАСС.

«По предварительным данным, речь идет о взрывном устройстве малой мощности. Поиски подозреваемых пока не привели к результату», — отмечено в публикации.

В полиции не исключают связь происшествия с двумя другими взрывами, которые произошли на этой неделе в Кельне, расположенном неподалеку от места сегодняшнего инцидента. Первый из них случился в понедельник у клуба Vanity Club Cologne, при нем пострадал один человек, а второй — в среду у магазина одежды на улице Эренштрассе, рядом с которым еще один прохожий был ранен.

Ранее стали известны подробности о первом взрыве в Кельне. Камера видеонаблюдения засняла человека, оставившего сумку со взрывчатым веществом у входа в клуб, где произошел инцидент.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      Автомобиль российской дипмиссии подорвался в Пакистане. Появилась информация о погибших

      Новым президентом Шри-Ланки стал марксист

      «Динамо» вдесятером спаслось от поражения от «Спартака» в московском дерби

      Сопровождавший посла России в Пакистане полицейский погиб из-за взрыва мины

      Раскрыта личность разгромившего могилу Маслякова

      В Германии сообщили о третьем за неделю взрыве

      В ООН рассказали об отсутствии институтов для борьбы с современными вызовами

      Разгромившего могилу Маслякова мужчину задержали

      Семейный бизнес по производству наркотиков закрыли в российском регионе

      Россиянин описал обед в столовой Германии фразой «обхитрил немцев и дешево поел»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше