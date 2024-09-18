В Кельне произошел очередной взрыв

KSA: очередной взрыв произошел в центре Кельна

Очередной взрыв произошел в центре Кельна. Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger (KSA) со ссылкой на полицию.

Как отмечает издание, взрыв произошел ранним утром в среду, 18 сентября, на улице Эренштрассе. Один человек получил легкие ранения.

«Свидетель вызвал службу экстренной помощи вскоре после того, как около 5 утра услышал громкий хлопок. Взрыв произошел перед магазином одежды на Эренштрассе, 34. Однако подробные обстоятельства до сих пор совершенно неясны. Человек, находившийся недалеко от предполагаемого места преступления, получил легкие ранения», — заявил представитель правоохранителей.

Он добавил, что окна в здании магазина разбились. Кроме того, пожарным пришлось тушить небольшой пожар.

Инцидент произошел всего через два дня после взрыва на улице Гогенцоллернринге. Неизвестный человек оставил сумку с взрывчаткой рядом с входом в клуб Vanity.