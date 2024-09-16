Стали известны подробности о взрыве в Кельне

Полиция Кельна обнаружила оставившего сумку со взрывчатым веществом человека

Полиция Кельна получила записи с камеры видеонаблюдения, которая засняла оставившего сумку со взрывчатым веществом человека. Об этом сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на источники.

«В распоряжении редакции имеются записи с камеры наблюдения входной зоны клуба. На нем изображен человек в толстовке с капюшоном, кладущий сумку перед входом. Вскоре после этого произошел взрыв», — отмечается в материале.

Полиция также оцепила территорию между площадями Рудольфплац и Фризенплац. На данный момент времени ведется расследование и местным жителям рекомендовано не посещать данный участок.

Ранее стало известно, что в центре немецкого города Кельн на улице Гогенцоллернринге произошел взрыв, местная полиция начала проводить «крупную операцию». Также было начато расследование произошедшего.