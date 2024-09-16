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10:05, 16 сентября 2024Мир

В Кельне произошел взрыв

В центре Кельна произошел взрыв, полиция начала операцию

Фото: Joachim Herrmann / Reuters

В центре немецкого города Кельн на улице Гогенцоллернринге произошел взрыв, местная полиция начала проводить крупную операцию. Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на источники.

«Происшествие произошло на Гогенцоллернринге (...) Ситуация на месте по-прежнему запутанная. Взрыв, судя по всему, прогремел в клубе Vanity. Полиция пока не предоставила никакой информации о возможных пострадавших», — передает издание.

Авторы материала отмечают, что в данный момент правоохранительные органы Кельна проводят «крупную полицейскую операцию», территория на месте происшествия оцеплена. Кроме того, жителей города настоятельно попросили избегать этого района, пока продолжается расследование.

28 августа на заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия произошел взрыв.

Герой по соседству
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      Дарья Устьянцева
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