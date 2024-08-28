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17:53, 28 августа 2024Мир

В Германии прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов

В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов прогремел взрыв, один человек ранен

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

В Германии прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов, один человек ранен в результате инцидента. Об этом сообщает РИА Новости.

«На заводе по утилизации боеприпасов в Хюнксе на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия произошел взрыв», — утверждается в публикации.

По данным агентства, возникший в результате взрыва столб дыма «был виден на многие километры». Также сообщается об одном человеке, получившем ранение в результате инцидента. На место прибыл большой контингент пожарных.

В августе стало известно о пожаре на складе крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом немецким городом Фельклинген.

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