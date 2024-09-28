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18:25, 28 сентября 2024Забота о себе

Женщина с запущенной стадией рака кишечника рассказала о первых симптомах болезни

The Sun: женщина с раком назвала постоянную усталость первым симптомом болезни

Фото: freepik

Андреа Робинсон столкнулась с раком кишечника восемь лет назад. В беседе с The Sun 43-летняя женщина, у которой болезнь обнаружили на поздней стадии, назвала первые симптомы болезни.

По словам Робинсон, в 2016 году она чувствовала постоянную усталость. В течение рабочего дня она так изматывалась, что сидела в туалете, чтобы просто отдохнуть. Когда женщина обратилась к врачу, ее состояние списали на обострение язвенного колита, рассказала она.

Разглядывая фото того времени, я вижу, что выглядела иначе. У меня были больные глаза

Андреа Робинсон

Но однажды во время посещения уборной у нее открылось кровотечение, за короткий промежуток времени она потеряла около полулитра крови. Она обратилась в отделение неотложной помощи, где ей сделали колоноскопию и биопсию. «Меня оставили в больнице, а через три дня мне сказали, что у меня рак кишечника в запущенной третьей стадии. Это было так нереально, будто я смотрела на себя свысока, услышав эту новость», — поделилась Робинсон эмоциями.

Основными симптомами рака кишечника являются кровь в стуле или унитазе, изменения в работе кишечника (запор или диарея), а также усталость и потеря веса

Пациентке удалили часть кишечника и вывели стому, после ей провели несколько курсов химиотерапии. «Лечение проходило тяжело. Я часто лежала в больнице из-за закупорки стомы, она, кстати, останется со мной навсегда. Раньше меня это расстраивало, но это необходимость. Но рака у меня уже нет», — сказала Робинсон.

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Ранее онколог Сергей Родимов назвал способы отличить рак кишечника от геморроя. По его словам, и геморрой, и рак кишечника могут сопровождаться кровотечением. Однако в первом случае оно «свежее», то есть яркая кровь появляется на поверхности кала или туалетной бумаге, а во втором — кровь может быть темной, смешанной с калом.

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      Алиса Дмитриева
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