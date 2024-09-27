Названы способы отличить геморрой от рака кишечника

Геморроидальная болезнь и рак кишечника могут иметь схожие симптомы, но также у этих недугов есть и существенные различия, рассказал колопроктолог, онколог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Сергей Родимов. Способы отличить их друг от друга он назвал в комментарии «Ленте.ру».

По словам Родимова, и геморрой, и рак кишечника могут сопровождаться кровотечением. Однако в первом случае оно «свежее», то есть яркая кровь появляется на поверхности кала или туалетной бумаге, а во втором — кровь может быть темной, смешанной с калом.

Также тревожным сигналом может быть изменение привычного характера стула, продолжил доктор. Геморрой редко вызывает заметные изменения в этом плане, тогда как при раке могут появиться запоры, диарея и даже изменение формы кала.

Что касается болевых ощущений, то при геморрое боль обычно локализована в области ануса и связана с походом в туалет. В то время как при раке может появляться неопределенная боль, распространяющаяся на весь живот и сопровождающаяся ощущением неполного опорожнения кишечника даже после похода в туалет Сергей Родимов колопроктолог, онколог

Родимов призвал сразу обращаться к врачу, если пациент замечает потерю веса и чувствует постоянную усталость, развивающуюся из-за анемии. Эти симптомы чаще всего возникают при раке кишечника. «Игнорирование симптомов или попытки самолечения могут привести к серьезным последствиям. Консультация специалиста и визуальный осмотр — это неотъемлемая часть правильной диагностики. Помните, раннее выявление любого онкологического заболевания значительно увеличивает шансы на успешное лечение и выздоровление», — подвел итог Родимов.

Ранее онколог Дмитрий Субботин рассказал, что рак яичников считается сложным, так как его трудно выявить на ранних стадиях. По его словам, при заболевании появляются безобидные симптомы, такие как тянущая боль внизу живота или частый метеоризм, на которые не обращают внимания.