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11:37, 27 сентября 2024Забота о себе

Названы способы отличить геморрой от рака кишечника

Фото: 57stock / Globallookpress.com

Геморроидальная болезнь и рак кишечника могут иметь схожие симптомы, но также у этих недугов есть и существенные различия, рассказал колопроктолог, онколог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Сергей Родимов. Способы отличить их друг от друга он назвал в комментарии «Ленте.ру».

По словам Родимова, и геморрой, и рак кишечника могут сопровождаться кровотечением. Однако в первом случае оно «свежее», то есть яркая кровь появляется на поверхности кала или туалетной бумаге, а во втором — кровь может быть темной, смешанной с калом.

Также тревожным сигналом может быть изменение привычного характера стула, продолжил доктор. Геморрой редко вызывает заметные изменения в этом плане, тогда как при раке могут появиться запоры, диарея и даже изменение формы кала.

Что касается болевых ощущений, то при геморрое боль обычно локализована в области ануса и связана с походом в туалет. В то время как при раке может появляться неопределенная боль, распространяющаяся на весь живот и сопровождающаяся ощущением неполного опорожнения кишечника даже после похода в туалет

Сергей Родимовколопроктолог, онколог

Родимов призвал сразу обращаться к врачу, если пациент замечает потерю веса и чувствует постоянную усталость, развивающуюся из-за анемии. Эти симптомы чаще всего возникают при раке кишечника. «Игнорирование симптомов или попытки самолечения могут привести к серьезным последствиям. Консультация специалиста и визуальный осмотр — это неотъемлемая часть правильной диагностики. Помните, раннее выявление любого онкологического заболевания значительно увеличивает шансы на успешное лечение и выздоровление», — подвел итог Родимов.

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      Вера Владзиевская
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