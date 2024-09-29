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12:25, 29 сентября 2024Россия

Адвокат Ефремова прокомментировал новость о желании актера пойти танкистом на СВО

RTVI: адвокат Ефремова опроверг данные о том, что актер просился в танкисты

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за трагическое ДТП, не собирался просить об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом его адвокат Юрий Падалко сообщил RTVI.

Юрист опроверг новости о желании артиста пойти танкистом на СВО, которые ранее появились в СМИ. По словам Падалко, он работает с Ефремовым с 2020 года, но ни разу не слышал от него о таких намерениях.

«Извините за черный юмор и сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — прокомментировал адвокат.

О желании Михаила Ефремова отправиться в зону боевых действий писал Telegram-канал Shot. Журналисты ссылались на источник из окружения семьи артиста.

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      Мария Борисова
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