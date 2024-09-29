Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО

Shot: Михаил Ефремов просился танкистом на СВО

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за трагическое ДТП, просился танкистом на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Источник из окружения семьи артиста рассказал, что еще в самом начале СВО Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону конфликта. Более того, он был готов стать танкистом, поскольку умеет водить.

«Тогда близкие и руководство колонии отговорили его от этой идеи. Взамен предложили развиваться творчески в стенах колонии, а еще работать в швейном цеху», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документы Ефремова на УДО практически подготовлены, в них уже есть медицинские справки о состоянии здоровья. При идеальном раскладе артист встретит Новый год дома.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы раньше срока из-за прогрессирующего заболевания. В частности, у артиста наблюдаются головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак.