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09:49, 29 сентября 2024Россия

Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО

Shot: Михаил Ефремов просился танкистом на СВО

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за трагическое ДТП, просился танкистом на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Источник из окружения семьи артиста рассказал, что еще в самом начале СВО Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону конфликта. Более того, он был готов стать танкистом, поскольку умеет водить.

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«Тогда близкие и руководство колонии отговорили его от этой идеи. Взамен предложили развиваться творчески в стенах колонии, а еще работать в швейном цеху», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документы Ефремова на УДО практически подготовлены, в них уже есть медицинские справки о состоянии здоровья. При идеальном раскладе артист встретит Новый год дома.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы раньше срока из-за прогрессирующего заболевания. В частности, у артиста наблюдаются головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак.

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      Фариза Бацазова
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