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22:20, 29 сентября 2024Экономика

Американский бизнес начал готовиться к возможной остановке портов

FТ: из-за грядущей забастовки докеров порты США могут остановиться

Фото: Fred Prouser / Reuters

Американские ретейлеры, компании по производству автомобилей и другие столкнулись с ростом транспортных тарифов в преддверии возможной забастовки — угрожают закрыть около трех десятков портов на следующей неделе. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что инфраструктура портов в Соединенных Штатах «не рассчитана на то, чтобы переместить объем 36 портов на западное побережье». Об этом заявил Дуглас Кент из Ассоциации управления цепочками поставок.

Международная ассоциация портовых грузчиков, которая представляет 25 тысяч докеров в портах от штата Мэн до Техаса, хочет начать забастовку во вторник, 1 октября, если операторы портов откажутся повысить зарплату и ограничить автоматизацию.

Аналитики JPMorgan отметили, что забастовка может обойтись экономике США в пять миллиардов долларов за каждый день. Уточняется, что ретейлеры уже ускорили импорт праздничных товаров и зарезервировали места у западных океанских и железнодорожных перевозчиков в надежде избежать сбоев. В то же время транспортные расходы предприятий увеличились на 20 процентов из-за необходимости в дополнительных складских помещениях.

В июле члены американского профсоюза SAG-AFTRA, представляющего интересы Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио, начали забастовку против производителей видеоигр.

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      Юлия Мискевич
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