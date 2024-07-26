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20:28, 26 июля 2024Культура

Профсоюз Гильдии киноактеров США начал забастовку против производителей видеоигр

Профсоюз артистов SAG-AFTRA начал забастовку против производителей видеоигр

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Члены американского профсоюза SAG-AFTRA, представляющего интересы Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио, начали забастовку против производителей видеоигр. Об этом сообщает агентство Reuters.

Забастовка призвана улучшить условия контрактов для актеров и безопасности на съемочных площадках. Организация также намерена добиться гарантий того, что искусственный интеллект (ИИ) не будут использовать для генерирования голосов и изображений актеров без получения от них согласия и без выплаты компенсации.

Протестная акция направлена на крупнейших производителей видеоигр, среди которых Activision Productions, Electronic Arts, Epic Games, Take-Two Interactive, Disney Character Voices и WB Games. «Мы не согласимся с контрактом, который позволяет компаниям злоупотреблять использованием ИИ в ущерб членам нашего профсоюза», — заявила глава SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.

Забастовка объявлена в связи с отсутствием прогресса в переговорах профсоюза с компаниями, которые ведутся с ноября 2022 года. Представители производителей видеоигр отметили, что сожалеют о том, что профсоюз «предпочел выйти из переговоров, когда соглашение было так близко».

Ранее Гильдия киноактеров США объявила о завершении продолжавшейся 118 дней забастовки. Члены Гильдии требовали повышения зарплаты, отчисления от показов на стриминговых сервисах, а также введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении.

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      Мария Рюрикова
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