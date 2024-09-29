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04:20, 29 сентября 2024Мир

Армия Израиля сбросила более 80 бомб для ликвидации главы «Хезболлы»

NYT: армия Израиля сбросила свыше 80 бомб в Ливане для ликвидации Насраллы

Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Армия Израиля сбросила на Ливан свыше 80 бомб для ликвидации генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом со ссылкой на двух израильских военных чиновников сообщает издание The New York Times.

«Более 80 бомб были сброшены за несколько минут, чтобы ликвидировать Насраллу», — указано в материале.

Согласно опубликованному армией Израиля видео, в день ликвидации лидера «Хезболлы» израильская армия использовала не менее 15 бомб BLU-109 весом в 910 килограмм каждая. В результате атаки, по данным газеты, авиация уничтожила как минимум четыре многоквартирных дома высотой в семь этажей.

Ранее стало известно, что Израиль ликвидировал Хасана Насраллу, поскольку он готовил крупные запасы вооружений для войны с государством. «ЦАХАЛ ударила по нему потому, что "он создавал настолько огромный арсенал оружия", включая 200 тысяч ракет и дронов для войны с Израилем», — говорится в публикации.

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      Артём Верейкин
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